È morta Debbie Nelson la madre di Eminem | aveva un rapporto burrascoso col figlio

di, all’età di 69 anni. Le era stato diagnosticato un tumore ai polmoni e le complicazioni della malattia ne hanno causato il decesso. Secondo quanto riportato da un portavoce dell’artista al magazine People,è spirata lunedì 2 dicembre a St. Joseph, in Missouri. La notizia, inizialmente divulgata da TMZ, è stata poi confermata da diverse fonti. La sua battaglia contro il cancro era stata resa nota solo a settembre, quando alcune testate americaneno parlato della sua diagnosi.era nata nel 1955 in una base militare in Kansas. La sua vita è stata segnata da numerose difficoltà, che lei stessa ha raccontato nella sua autobiografia del 2008, My Son Marshall, My Son. In questo libro,descrive un’infanzia complicata all’interno di una “famiglia numerosa e disfunzionale”.