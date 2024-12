Spazionapoli.it - “Conte non ha digerito il rifiuto della Juventus. Ora la rivalità è forte”: l’annuncio dell’esperto spiazza tutti!

Il nome di Antoniocontinua ad essere uno dei più chiacchierati. Svelata l’ultima news sull’attuale allenatore del Napoli. L’ottimo inizio di stagione del Napoli ha sorpreso. L’avvento di Antoniosulla panchina azzurra è stato perfetto, motivo per il quale gli azzurri si trovano a condurre la classificaSerie A. Il nome del tecnico partenopeo è però sempre uno dei più chiacchierati, motivo per il quale nelle ultime ore sarebbero emerse nuove news.In modo particolare, si starebbe parlando del rapporto che lega Antonioe la. Il tecnico ha fatto la storia del club bianconero, prima da giocatore e successivamente da allenatore. Non a caso, lo stesso condottiero ha più volte sottolineato l’importanza di questo percorso. A tal proposito, nelle ultime ore, Alfredo Pedullà è tornato proprio sulla mancata chiamatasocietà piemontese al tecnico salentino durante l’estate scorsa.