Biccy.it - Commenti di Lucarelli sulla Bruganelli a Belve: “Non l’avevo capita”

Leggi su Biccy.it

Sabato scorso è stata pubblicata on line una breve anteprima dell’intervista che Soniaha rilasciato a Francesca Fagnani a. Durante l’ultima puntata di Ballando Con le Stelle sono arrivati idi Selvaggiache negato quanto detto da Sonia nell’estratto di: “Ho visto il promo di. Sì guarderò la trasmissione. Ti sei lamentata del minutaggio che ti danno per ballare. E hai anche detto che ti facciamo ballare perché vogliamo puntarepolemica. Non è vero, abbiamo riguardato puntata per puntata e tu hai ballato come altri e più di altri. E anche se ti avessero tolto venti secondi, ma secondo te c’era bisogno di rosicchiare venti secondi in uno show che dura così tante ore? Non è nemmeno vero che c’è sempre stata polemica. La mia sensazione è che a te piace dichiarare guerra, maneggi le armi, ma il tuo problema è il colpo di ritorno“.