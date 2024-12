Ciclismo Evenepoel | Il viaggio sarà lungo ma tornerò più forte di prima

Leggi su Sportface.it

Il due volte campione olimpico Remcoha parlato per lavolta dopo il grave incidente avvenuto ieri in allenamento sulle strade del Belgio, dove ha sbattuto contro un furgone delle poste a gran velocità. Pur soffrendo di fratture alle costole, alla scapola e alla mano destra, come annunciato da un comunicato della Soudal Quick-Step a fine giornata, il 24enne belga ha dato notizie rassicuranti in un post pubblicato sui suoi social network: “Il ritorno inizia adesso. Dopo uno spaventoso incidente in allenamento, ieri sera mi sono operato ed è andato tutto bene“. Il vincitore della Vuelta 2022 ha poi precisato di soffrire anche di contusioni ai polmoni e di una lussazione della clavicola destra che ha strappato tutti i legamenti circostanti. Il fuoriclasse belga ha poi concluso: “Ilma sono completamente concentrato sul mio recupero e sono determinato a tornare più, passo dopo passo.