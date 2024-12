Ilgiorno.it - Cento sorrisi sotto l’albero di Natale. Le protesi solidali di Idi Evolution

donati in tutta Italia, Idi, l’azienda brianzola degli impianti dentali regalaa chi non se le può permettere. I concorezzesi ci mettono tecnologie e materiali, mentre gli studi coinvolti provvedono al lavoro. "La povertà sanitaria tocca molto il nostro campo, dovevamo fare qualcosa", spiega l’azienda, un nome del settore che rilancia il progetto solidale che punta a sfondare il tetto del milione di euro di valore. A selezionare i casi in base all’Isee saranno direttamente i professionisti sui territori, poi l’impresa confezionerà la Red Box, la scatola con tutto l’occorrente, ogni intervento vale in media 10mila euro. Una catena del bene nella quale il marchio ha coinvolto i propri clienti, saranno i dentisti a individuare il caso, mentre per i pazienti sarà tutto gratuito.