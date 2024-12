Lanazione.it - A scuola di legalità con il Tenente Domenico Gaudio, Comandante della Compagnia dei Carabinieri di Bibbiena

Arezzo, 4 dicembre 2024 – Adicon ildeidiLadi alfabetizzazione per stranieri del CPIA, che ha sede presso il Centro Creativo Casentino diStazione, grazie alla collaborazione e l’interessamento dell’amministrazione comunale, sta portando avanti un progetto di educazione civica con il coinvolgimento di molte figure istituzionali del territorio come l’Arma dei, la Usl Toscana sud Est e il Centro per l’Impiego. Nei giorni scorsi il, il nuovodeidi, ha tenuto uno di queste lezioni di approfondimento sulla. Ilha approfondito alcuni articoli fondamentaliCostituzione tra cui i concetti di libertà personale, inviolabilità del domicilio, libertà di parola e libertà religiosa, uguaglianza tra uomo e donna, tutela del lavoro e lotta al caporalato.