Tpi.it - Treni, scatta il piano per garantire maggiore sicurezza a bordo e nelle stazioni durante il periodo di Natale

Con l’arrivo delle festività natalizie, si sa, milioni di italiani sono pronti a mettersi in viaggio per raggiungere le mete di vacanza. Che sia un viaggio di piacere in Italia o all’estero, o il ritorno a casa dai propri cari per chi vive fuori sede, ilè per molti sinonimo di famiglia, riscoprendo il piacere di stare insieme.In occasione di queste festività, che ci porteranno anche a brindare per l’arrivo del nuovo anno, si parla spesso dei rincari, specie per chi è costretto a partire a ridosso del 25 dicembre. Ma il tema non è solo questo. Bisogna puntare sempre più sulla, in particolare in undi grande affollamento sui mezzi di trasporto. Siache adeibisognaa tutti i passeggeri un viaggio in tranquillità e nel pieno rispetto delle regole.