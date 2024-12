Thesocialpost.it - Terribile incidente per la sciatrice azzurra: caduta in allenamento, doppia frattura

Copper Mountain, Colorado: una bruttainha messo fine anzitempo alla stagione di Teresa Runggaldier, velocistadi 25 anni. La gardenese si è infortunata sulle nevi del Colorado, riportando la rottura del legamento crociato e del perone della gamba destra. L’è avvenuto durante una sessione di preparazione in vista delle gare di apertura della Coppa del Mondo a Beaver Creek, programmate per il 14 e 15 dicembre.Un brutto colpo per la squadraTeresa Runggaldier, figlia dell’ex campione Peter Runggaldier, stava vivendo un buon momento di crescita. La scorsa stagione si era distinta con risultati incoraggianti, tra cui l’undicesimo posto nella discesa di Crans Montana e il tredicesimo nel supergigante di Kvitfjell. Le aspettative per quest’anno erano alte, ma il grave infortunio obbligherà la giovane atleta a fermarsi per tutto l’inverno 2024/25.