Sos rugbiste campane per torneo a Londra,noi a un passo da sogno

Sono pronte a partire perma per realizzare il loromancano i fondi per trasporti e pasti. E’ l’appello di venti piccolelle invitate dal Finchley Rugby Club a partecipare ad unnatalizio. ”Abbiamo già realizzato un mezzo miracolo – racconta Flavia Brescia della scuola di rugby ‘Elio Fusco’ – superando con i genitori delle ragazze mille difficoltà burocratiche e riuscendo con l’aiuto di piu’ di 200 sostenitori ad acquistare i biglietti per l’aereo. Ora, ad undal, non possiamo fermarci e chiedere un ulteriore aiuto per poter sostenere i costi di vitto e trasporto». Le ragazze saranno ospitate nella club house del Finchley Rugby didove, pur di abbattere i costi, dormiranno nei sacchi a pelo e avranno a disposizione la cucina per preparare i pasti.