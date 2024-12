Lanotiziagiornale.it - Sanità da codice rosso, servono almeno 40 miliardi per colmare il gap con l’Ue

Leggi su Lanotiziagiornale.it

Peril gap tra il Servizio sanitario italiano e quelli europei servirebbero 40. Altro che investimenti da record per la, come va dicendo da tempo la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nascondendo i tagli al settore rispetto al Pil. A certificare il gap conè l’edizione 2024 dell’Osservatorio sulle aziende e sul sistema sanitario italiano (Oasi), pubblicato Centro di Ricerche sulla Gestione dell’Assistenza Sanitaria e Sociale di Sda Bocconi School of Management.da, cosa dice il Rapporto OasiIl Servizio sanitario è da decenni tra i meno finanziati in Ue con una cifra pari al 6,3% del Pil e per portare laitaliana sul livello dei grandi Paesi europei40, cioè la metà dell’attuale spesa annua per istruzione.