Terzotemponapoli.com - Questo Napoli, senza impegni europei…Poi McTominay. E…

Leggi su Terzotemponapoli.com

Ildi Antonio Conte: di seguito un articolo tratto dall’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. “L’allenatore delAntonio Conte ha un vantaggio enorme rispetto alla concorrenza, anche se forse ne avrebbe fatto a meno. L’asdieuropei gli permette di lavorare sulla tattica ogni giorno, di affinare movimenti, sviluppare idee, trovare soluzioni sempre nuove. Cosa che non può fare ad esempio Motta con la Juventus, e neanche Fonseca al Milan, sospeso sul filo di un equilibrio ancora molto precario tra fase offensiva e fase difensiva”., la ‘carica’ diDi seguito un articolo tratto dall’edizione odierna di Tuttosport. “Un cambiamento significativo delha interessato il centrocampo. La decisione di Conte di abbandonare la difesa a 3 è in gran parte attribuibile all’arrivo di, prelevato in estate dal Manchester United per 30 milioni.