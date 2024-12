Lanazione.it - "Presa di posizione ridicola". Giannini risponde a Onesti dopo il forfait in consiglio

Leggi su Lanazione.it

la comunicazione dell’abbandono delcomunale di Fabbriche di Vergemoli del 28 novembre scorso da parte del gruppo di opguidato da Pietro, non si fa attendere la risposta del sindaco Michele. "Sono sorpreso nel leggere le pesanti accuse riservatemi dal consigliere Pietroche, se avesse letto il regolamento comunale da lui stesso citato, avrebbe scoperto che le interrogazioni possono essere effettuate verbalmente insolola trattazione di quelle presentate nei termini ordinari – spiega-. Se poi avesse tenuto conto delle più semplici norme di educazione, prerequisito minimo per una discussione costruttiva, avrebbe realizzato che le questioni sarebbero da porsi non solo nei tempi previsti dalle regole che ci siamo imposti, ma anche in maniera civile e senza interrompere chi in quel momento ha la parola".