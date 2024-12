Inter-news.it - Perinetti: «Inter favorita per lo scudetto. Ma attenzione a una rivale!»

Giorgiosi è espresso sulla corsa, sottolineando come l’rimanga laper la vittoria finale. Una squadra, però, non deve essere sottovalutata.IL PENSIERO – Giorgio, dirigente sportivo, si è pronunciato a TMW sulla lotta per la conquista del titolo di Serie A, che vede l’tra le protagoniste. Questo il suo commento in merito: «Io penso che lad’obbligo per losia l’. Poi, sicuramente il Napoli ha metabolizzato immediatamente i dettami di Conte. Aggiungo che bisogna fareall’Atalanta».su un’altra possibile sfidante dell’!LA CONSIDERAZIONE –ha poi proseguito dicendo la sua su una“della vigilia” dell’, ossia la Juventus di Thiago Motta. La compagine allenata dal tecnico brasiliano, pareggiando l’ultima sfida di Serie A contro il Lecce, si trova ora a 6 punti dal Napoli capolista e a 2 lunghezze dall’avente una partita in meno.