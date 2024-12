Ilgiorno.it - Pasticceri di giorno, orchi alla ricerca di immagini pedopornografiche di notte: chi sono gli arrestati di Milano

, 3 dicembre 2024 – Il nome dell'operazione, Bittersweet, non è stato scelto a caso. L'unione delle parole inglesi "bitter" (amaro) e "sweet" (dolce) è legata ai due lati della medaglia dell'ultima indagine della Postale: da un lato, l'amarezza di aver scoperchiato per l'ennesima volta un vaso di Pandora pieno di file di contenuto pedopornografico; dall'altro, la dolcezza dei prodotti artigianali che due dei treproducevano. Sì, perché il quarantacinquenne peruviano ammanettato dagli specialisti del Centro operativo per la sicurezza cibernetica diè il titolare di unaa di Sesto San Giovanni. Non è finita: uno degli altri due finiti in cella, il ventunenne italiano di origini peruviane, fa l'apprendista in unaa di. I due non hanno legami tra loro, nonparenti e non simai visti: hanno solo il lavoro in comune.