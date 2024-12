Quotidiano.net - Parigi: riapre la cattedrale di Notre Dame, Trump sarà presente

Roma, 3 dicembre 2024 – Sabato 7 dicembre Donaldsi recherà aper la riapertura delladi. Il presidente eletto degli Stati Uniti ha annunciato che si recherà in Francia per presenziare alla riapertura della, dove sono attesi una cinquantina di capi di Stato e di governo. "Ho l'onore di annunciare che sabato mi recherò a, in Francia, per assistere alla riapertura della magnifica e storicadi, che è stata completamente restaurata", ha affermato il repubblicano sul suo social network Truth. Sulla sinistra ladidiin fiamme il 15 aprile 2019. Sulla destra lain ricostruzione. (ANSA) Questoil suo primo viaggio all'estero dopo la clamorosa vittoria alle elezioni presidenziali del 5 novembre.