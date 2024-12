Ilrestodelcarlino.it - Oggi King e Maretto allo ‘Spazio Conad’

L’iniziativa "Beretta per lo Sport", frutto della collaborazione tra Vuelle Pesaro e Prosciutto di Carpegna, continua anche nella sessione invernale, prevista pere domani., infatti,Spazio Conad dell’Iper Rossini torna "Meet & Greet": dalle 15.45 ci sarà un evento con due giocatori della prima squadra: si tratta di V.J.(nella foto) e Octavio, ma non mancherà la mascotte della Vuelle, l’Ape Andrea. Iniziative interattive con il pubblico con i nuovi canestrini forniti dai Bees. Domani alle 17.30, invece, ci sarà una merenda post allenamento nella palestra nord della Vitrifrigo Arena. Un momento aperto a tutti, con protagonisti i giocatori biancorossi e i prodotti Beretta, come il panino con prosciutto di Carpegna. Saranno coinvolte le società di minibasket per arricchire l’esperienza con i giovani atleti e le loro famiglie.