Nuovo partito battaglia legale la sfida di Grillo alle 1103

AGI - L'appuntamento è stato fissato per oggi11.03. Beppesi collegherà sui suoi canali social per "un importante messaggio", come ha anticipato ieri. Nei post del fondatore ed ex garante Cinque Stelle nulla è casuale e anche l'orario scelto rimanda a una data precisa. Era l'11 marzo 2022 quando fu votato ilstatuto del M5s in seguito all'azzeramento dei vertici del movimento dopo la causa intentata a Napoli da un gruppo di attivisti ed ex componenti del primo meet up. Un precedente. E una nuovaè quella che potrebbe annunciarenel messaggio di oggi. Un'iniziativa che potrebbe portare, è il sospetto di diversi pentastellati, alla volontà di rinunciare alla 'copertura'per far saltare il contratto siglato con Giuseppe Conte. Un ulteriore strappo, quindi.