Musica | l’ultima visione di Kafka con l’Orchestra Scarlatti Young

Non il solito concerto. I musicisti della Orchestrasuoneranno, reciteranno, si muoveranno tra la scena e il pubblico intrecciandoe parole, per costruire un’inedita partitura intorno aldi. Una suggestione originale, nuova, da non perdere.Il cartellone dei Concerti d’Autunno della Nuova Orchestrapropone per venerdì 6 dicembre 2024 ore 19.00, nella Chiesa dei SS. Marcellino e Festo (Napoli, Largo San Marcellino 10), un’azione scenico-le con i musicisti del, protagonisti di un’inedita partitura intorno aldi(omaggio a 100 anni dalla sua scomparsa): “Giuseppina la cantante”, ultimo, grande racconto, scritto nel 1924, profeticadi tante illusioni e paure del nostro presente.