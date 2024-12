Mercato dell' auto in crisi | a novembre immatricolazioni giù del 108%

Panorama.it - Mercato dell'auto in crisi: a novembre immatricolazioni giù del 10,8%

Unda dimenticare per ilin Italia: -10,8% per le. Un ennesimo calo a doppia cifra. Ed è il terzo peggior risultato’anno. Peggio di così solo ad agosto e settembre. Con Stellantis che affonda con un - 24,6% rispetto allo stesso mese del 2023. I dati del Ministeroe Infrastrutture e dei Trasporti non lasciano spazio a dubbi: il 2024 va verso una chiusura in rosso.Asono state immatricolate 124.251 vetture nuove, con un calo del 10,8% rispetto allo stesso mese del 2023. Il bilancio annuale, che fino a giugno 2024 mostrava un incoraggiante +5,39%, vira così in negativo con un -0,2% nei primi undici mesi rispetto al 2023, per un totale di 1.452.973 unità. Impietoso il confronto con i livelli pre-pandemia: rispetto a2019, lerisultano inferiori di oltre il 18%.