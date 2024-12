Ilfattoquotidiano.it - L’aeroporto Boccadifalco non paga le bollette e ha 1 milione di debito: l’azienda dell’acqua di Palermo stacca la fornitura per morosità

Mentre in Sicilia continua l’emergenza siccità l’Amap, azienda che si occupa della gestione del servizio idrico ae in diversi comuni della provincia, hato perlaidrica aldi. Che ha undi 1di euro. L’acqua ha ricominciato a scorrere dai rubinetti solo quando il dirigente dell’Enac Pietro Paolo Bonfiglio ha inviato una lettera al prefetto di, ale a tutti i corpi che hanno sedi nello scalo in cui minacciava provvedimenti per interruzione di pubblico servizio.Asi trovano i reparti della protezione civile regionale, l’Enac stessa, il corpo forestale, il reparto volo della polizia di Stato, il 9° nucleo elicotteri dei carabinieri, l’aereo club Beppe Albanese, la sezione elicotteri della guardia di finanza, il corpo nazionale del soccorso alpino, la Seus 118, l’associazione aeronautica e i vigili del fuoco.