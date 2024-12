Ilfattoquotidiano.it - La Regione Lombardia vuole un nuovo viadotto sull’Adda accanto al ponte San Michele. Che perde la candidatura a patrimonio Unesco

Lavorare perché un’opera ingegneristica di riconosciuta rilevanza come ildi Sanentri a far parte della listadei patrimoni dell’umanità, dopo aver impegnato ingenti risorse perché possa continuare ad essere utilizzata. Oppure sacrificarla per far posto, lì, a una nuova infrastruttura da 350 milioni di euro su cui potranno transitare autoveicoli e vagoni ferroviari. E rinunciare alla. La, con il beneplacito del ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, ha scelto la seconda opzione. Ma i cittadini non ci stanno. Anche perché insieme alarriveranno migliaia di Tir e molti più veicoli, con relativo inquinamento.Ilin questione è quello ad arco di ferro, a traffico misto ferroviario-stradale, che collega i paesi di Paderno d’Adda nel lecchese e Calusco d’Adda nel bergamasco, attraversando per 266 metri una gola del fiume Adda.