Quifinanza.it - Intel licenzia il Ceo Pat Gelsinger, un cambio al vertice in un mare di debiti

Leggi su Quifinanza.it

Non si è dimesso, Pat, alla guida didal 2021, ma è stato rimosso dalla carica di Ceo nel corso di un movimentato consiglio d’amministrazione. La decisione, confermata dalle principali testate giornalistiche statunitensi, è arrivata dopo forti contrasti interni legati alla percezione di una leadership che non è riuscita a tenere il passo con l’ascesa di Nvidia.La rimozione diarriva in un momento delicato anche per la politica industriale americana.è stata una delle principali promotrici del Chips and Science Act, un programma da 39 miliardi di dollari che punta a rilanciare la produzione nazionale di semiconduttori.Il programma è stato criticato dal presidente eletto Donald Trump, che lo ha definito “un fallimento” e ha promesso di rivederne i termini. L’instabilità dirischia di rallentare ulteriormente gli sforzi per ridurre la dipendenza degli Stati Uniti dai fornitori asiatici.