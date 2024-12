Il nuovo allenatore del Leicester Van Nistelrooy è stupito dall’interesse per lui dopo il periodo ad interim del Manchester United

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-02 17:42:30 Non si placano le voci a seguito dell’ultima notizia. Senza troppi giri di parole, andiamo subito al sodo:Ruud vanha detto di essere “” dalla quantità di interesse per lui che è arrivatoil suocome addel, che secondo lui gli è valso il lavoro di.L’olandese è stato nominato successore di Steve Coopers ai Foxes sabato, solo 20 giorniaver lasciato loin seguito all’arrivo di Ruben Amorim.Van, che in precedenza aveva allenato per un anno il PSV Eindhoven, ha diretto solo quattro partitel’esonero di Erik ten Hag, vincendone tre e pareggiandone uno, ma è rimasto scioccato dalle tante opportunità che gli ha offerto.Nella sua prima conferenza stampa dadelprima della partita di martedì sera contro il West Ham, l’ex attaccante dei Red Devils ha detto: “Ho pensato: ‘sono state quattro partite e ho gestito un’intera stagione al PSV’.