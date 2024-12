Lanotiziagiornale.it - “Il Movimento 5 Stelle è stramorto ma è compostabile”: Grillo accusa Conte e prepara la resa dei conti finale

Leggi su Lanotiziagiornale.it

“Vedere questo simbolo (del) rappresentato da queste persone mi dà un senso di disagio. Fatevi un altro simbolo e fatevi le vostre cose. Ilma è. L’humus non è mai morto. Questoavrà un altro decorso che ci siate voi o no”. È iniziata così l’annunciata diretta streaming di Beppe, pubblicata sui suoi canali social, in cui il fondatore, immortalato all’interno di un carro funebre, ha fatto il punto della situazione.Un intervento in cui il garante ha più volte definito Giuseppecome il “mago di Oz”, che adotta la tattica di “non farsi mai trovare”. Secondoquesta “è stata la carta vincente per disintegrare ilnella sua identità”, così da trasformarlo “in un partitino progressista” con “giochini” sulle alleanze “che neanche la democrazia Cristiana faceva”.