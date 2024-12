Anticipazionitv.it - Grande Fratello: una confessione che scuote gli equilibri della Casa

Ladelè in subbuglio. Mariavittoria Minghetti ha detto di essere attratta da Alfonso D’Apice, ex fidanzato di Federica Petagna. Questa rivelazione ha creato tensioni tra i concorrenti e ha diviso il gruppo. Federica si sente minacciata, mentre Alfonso appare confuso. Gli altri inquilini osservano con attenzione, mentre nuove alleanze iniziano a formarsi. Il pubblico segue ogni dettaglio, chiedendosi come questa storia influenzerà nomination e televoto. Il gioco sembra sempre più imprevedibile. Alfonso e Federica: il loro passato pesaAlfonso D’Apice e Federica Petagna sono stati insieme per otto anni. Ora vivono sotto lo stesso tetto nella. Alfonso sembra spesso nostalgico, mentre Federica cerca di restare distaccata. Tuttavia, con l’intervento di Mariavittoria, la situazione è diventata più difficile.