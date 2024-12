Lapresse.it - Giornata della disabilità, Elio e Fasani alla Camera per parlare del Concertozzo

e le Storie Tesein occasioneinternazionale delle persone con. “Noi siamo qui per raccontare cosa abbiamo fatto e cosa stiamo per fare con ilche è il primo esempio mondiale di coinvolgimento di associazioni che si occupano di autismo per la vendita del cibo all’interno dell’area del concerto”, ha detto, a margine di un evento organizzato nell’Aula dei Gruppi parlamentari di Montecitorio. Con lui il “collega” Nicolache spiega: “Preciso coinvolgimento attivo perché tutti i ragazzi che hanno partecipato alsi sono veramente occupati di nutrire tutte le persone che sono venute al concerto che, nel caso particolare dell’autismo, non è cosa così semplice e così immediata. Noi abbiamo visto realizzarsi un miracolo e siamo molto fieri”.