Ilfogliettone.it - Dopo Foti al gruppo arriva Bignami. Si apre corsa di vice al Mit

Giorgia Meloni chiude in 24 ore la questione della successione a Raffaele Fitto e per l'importante ministero degli Affari europei, della coesione e del Pnrr sceglie di affidarsi a Tommaso. Una decisione che avrebbe potuto aprire un risiko per la guida del, ma anche in questo caso la pratica è stata sbrigata a strettissimo giro: il nuovo presidente sarà infatti Galeazzo. Per l'ufficializzazione bisognerà aspettare oggi alle 14, quando i deputati si riuniranno per formalizzare una elezione senza sorprese.E' la seconda volta, per ragioni completamente diverse, che la premier si trova a cambiare un ministro del suo governo e lo schema è di fatto sempre lo stesso. Anche nel caso della sostituzione di Gennaro Sangiuliano, infatti, l'indicazione di Giuli con annesso giuramento avvenne in men che non si dica, anche per frenare sul nascere voci incontrollate (o malcelate aspirazioni di qualcuno).