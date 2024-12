Quotidiano.net - Disoccupazione ai minimi da 17 anni. Ma la crescita segna il passo

Dopo il calo di settembre, riprende la corsa dell’occupazione in Italia. Ma riparte anche a corsa del fabbisogno dello Stato. A ottobre, infatti, il numero di persone al lavoro torna a crescere (+47mila unità), attestandosi a 24 milioni e 92mila. Lo certifica l’Istat, precisando che l’aumento coinvolge i dipendenti a tempo indeterminato e gli autonomi, mentre scendono i dipendenti a termine. L’occupazione cresce anche rispetto a ottobre 2023 (+363mila unità), mentre il tasso discende al 5,8%, un livello che non si riscontrava dall’aprile del 2007. E cala al 17,7% anche il tasso digiovanile, parametro che vede il nostro Paese storicamente in coda alla classifica europea. Nonostante questo, però, l’economia stenta a ripartire e per l’intero 2024 il Pil rischia di fermarsi a unaintorno al mezzo punto percentuale, abbondantemente al di sotto delle previsioni del governo.