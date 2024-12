Cinema, a "C'è ancora domani" di Cortellesi un altro Biglietto d'Oro

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 3 dic. (askanews) – “C’è” di Paolasi aggiudica anche quest’anno il, diventando il primo caso di doppia vittoria consecutiva in tutte le 47 edizioni della manifestazione organizzata dall’Anec in collaborazione con l’Anica. Sul podio anche, “Un mondo a parte” di Riccardo Milani e”Parthenope” di Paolo Sorrentino. Nel corso della serata, premiati anche, come film più visti in assoluto, “Inside Out 2?,”Cattivissimo me 4”, “Deadpool and Wolverine”. The Walt Disney Company vince, inoltre, ilriservato alle distribuzioni, seguita da Warner Bros. Pictures e da Eagle Pictures. I Bigliettiper la stagionetografica 2023-2024, assegnati dall’Anec nell’ambito della 47esima edizione delle Giornate Professionali di– Next Generation, sono attribuiti ai film che secondo il campione Cinetel hanno venduto più biglietti da dicembre 2023 a novembre 2024.