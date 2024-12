Lanazione.it - Casa Anita, rifugio sicuro. Accoglie le donne ferite

Le prime arriveranno a metà dicembre.con minori e una serie di fragilità alle spalle o che stanno superando un momento di difficoltà nella loro vita.che hanno bisogno di risposte, ma soprattutto di essere accolte. Saranno loro le ‘ospiti’ di, aperta da pochi giorni in via San Giusto. Promossa dal Consorzio sociale Martin Luther King e ispirata alla figura diGaribaldi, considerata come una delle prime rivoluzionarie femministe, la residenza nasce dopo anni di impegno sul territorio nord ovest, grazie a coinvolgimento del Comune di Campi, ma anche della Società della Salute. Il Consorzio, infatti, gestisce un altro appartamento, sempre a Campi, in via delle Viole, uno degli immobili confiscati alla mafia e restituiti alla comunità. Quella di via San Giusto vuole essere una residenza con funzioni assistenziali ed educative, destinata ain situazioni di fragilità, gestanti e/o madri con figli minori, italiane o straniere.