Burnout a Roma | i lavoratori della Capitale sempre più sotto pressione

Lo stress lavorativo copre ogni settore e non è un caso che larisulta essere la seconda città dopo Milano ad avere un tasso dimolto alto. L’analisi è stata condotta per mezzo dei dati INAIL da cui è emerso che vi è stato un aumento del 17,9% delle denunce di malattie professionali legate a disturbi psichici e comportamentali rispetto allo stesso periodo del 2023., qual è la situazione lavorativa nellaUnobravo ha raccolto i dati INAIL per indagare sulla situazione lavorativa e psicologica delle persone nelle città., appunto, risulta essere una tra le zone più stressanti dove poter lavorare. Nel Lazio è l’area con il maggior numero di richieste d’aiuto, l’8,2% provengono proprio dalla città eterna. La prima è Milano e la terza Torino.