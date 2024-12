Lapresse.it - Bruganelli a ‘Belve’, ho tradito io Bonolis e gliel’ho detto

Terza puntata di Belve, il programma cult di Rai2 ideato e condotto Francesca Fagnani, prodotto da Fremantle: l’appuntamento è per martedì 3 dicembre, in prima serata su Rai2. Tra gli ospiti Sonia. La fine con Paolo: “Nel vostro matrimonio chi hadi più?”, domanda Fagnani. “L’hoio econfessato quando ci siamo separati. Non l’ha presa bene.”, è la rivelazione di Sonia. Che si toglie tanti sassolini dalle scarpe: “A Ballando ero il personaggio polemico. Sono stata usata per fare ascolti”.Veleni su Laura Freddi: “Vuoi che so’ cattiva? Laura da quando mi sono separata ha tirato fuori una certa vitalità, va nei programmi a parlare di me, scrive i post sulle mie gesta a Ballando. Prima era tutta carina, ora invece .E pensare che l’ho proposta io al Grande Fratello per sostituirmi, così stavo tranquilla .