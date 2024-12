361magazine.com - Yara Gambirasio, Massimo Bosetti torna in aula: la difesa spera di riaprire il caso

delitto,dal carcere continua a proclamare la sua innocenza. Oggi la nuova udienza, nonostante la condanna definitiva per l’omicidio di, dal carcere continua a proclamarsi innocente e oggi tornerà in. Laha infatti ottenuto l’autorizzazione dalla Cassazione per esaminare di nuovo i reperti dell’inchiesta., una giovanissima ginnasta di Brembate di Sopra, Bergamo, scomparve il 26 novembre 2010 ed è stata ritrovata morta il 26 febbraio del 2011 nel campo a Chignolo d’Isola.Oggi, lunedì 2 dicembre 2024, ci sarà una nuova udienza nel corso della quale laprovvederà a un nuovo esame dei reperti per cercare nuovi elementi per chiedere la revisione del processo.Leggi anche–> Paura nella notte per Francesco Ventola: incendiato il portone dell’eurodeputato FdiL’arresto di, per una delle indagini più complesse della storia giudiziaria italiana, avvenne nel 2014.