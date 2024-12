Game-experience.it - Xbox Game Pass, rivelati gli 8 giochi che lasceranno il servizio a metà Dicembre 2024

Leggi su Game-experience.it

Con l’inizio del mese di, Microsoft ha rivelato chesi prepara a salutare una serie di titoli di grande interesse per gli abbonati. L’annuncio riguarda nello specifico gli 8che verranno rimossi dal catalogo entro ladel mese, segnando così un momento chiave per i fan che vogliono godersi questi titoli prima che scompaiano.Tra le uscite spiccano grandi nomi come Forza Horizon 4, che sarà rimosso dallo store il 12per motivi legati alle licenze. Proprio in tal senso precisiamo che l’apprezzato racingdi Playgrounds non sarà più disponibile nemmeno per l’acquisto, quindi è consigliato approfittare degli sconti attuali se si desidera continuare a giocarci.Ecco la lista completa deicheil catalogo il 16:Forza Horizon 4Rise of the Tomb Raider (disponibile pere PC)The Quarry (perSeries XS eOne)Hello Neighbor 2Amnesia: The BunkerTin HeartsRainbow Billy: The Curse of the LeviathanForagerMolti di questi titoli hanno riscosso successo tra il pubblico, come Rise of the Tomb Raider e The Quarry.