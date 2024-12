Dailymilan.it - Verso Milan-Sassuolo, Paulo Fonseca cambia tutto in Coppa Italia: fuori Theo Hernandez e non solo. Le ultime

Leggi su Dailymilan.it

In vista della sfida ditraha deciso di lasciaree non. LeMessa in archivio il successo ottenuto a San Siro contro l’Empoli, ilsi prepara subito a tornare in campo, questa volta in. Nella serata di martedì 3 dicembre, infatti, andrà in scena la sfida tra il Diavolo e il, partita valevole per gli ottavi di finale della competizione. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, misterdovrebbe affidarsi al turnover, visto che poi venerdì ci sarà l’importante gara contro l’Atalanta., turnover pere non. LeView this post on InstagramA post shared by daily