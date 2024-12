Tutto.tv - Uomini e Donne spoiler settimana: grandi abbandoni, sfuriate e segnalazioni

Le puntate diche andranno in onda nel corso di questasaranno decisamente movimentate. I telespettatori assisteranno a dei, alcuni forzati, mentre altri voluti. Inoltre, non mancheranno discussioni e. Ecco tutto quello che ci aspetta. Anticipazioni Trono Classico: Alessio va via e nuove discussioniLe anticipazioni direlative allache va dal 2 al 6 dicembre rivelano che Alessio Pecorelli abbandonerò definitivamente il programma. Nel corso delle precedenti puntate di UeD, Maria De Filippi ha riportato una segnalazione sul suo conto pervenuta alla redazione del programma. Nelle prossime puntate, invece, vedremo che leaumenteranno e si scoprirà che il tronista pare abbia una donna al di fuori della trasmissione.