Stellantis Meloni | Difenderemo occupazione e indotto Salvini | Offeso dagli Elkann spettacolo imbarazzante Devono spiegare

“Faremo del nostro meglio per difendere l’e l’. Abbiamo un tavolo conconvocato a metà dicembre, speriamo possa essere quello risolutivo”. Ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica su Rete 4, Giorgiarisponde così sul futuro della produzione del colosso dell’automotive in Italia dopo le dimissioni dell’amministratore delegato Carlos Tavares. “Non entro nel merito delle scelte di una grande multinazionale. Credo che l’uscita di Tavares sia il frutto di alcune battaglie sindacali molto forti fatte particolarmente dai sindacati francesi e americani. Quello italiano rispetto a queste urla era un po’ afono”, dice la premier. Molto più duro il suo vice Matteo: “È semplicemente disgustoso. Un tracollo economico, peraltro preannunciato grazie alle politiche demenziali pseudo green imposte da Bruxelles, con una persona che rischia di chiudere fabbriche e licenziare migliaia di dipendenti e va via con un bottino di decine di milioni di euro e con degli azionisti che non riescono a commentare”, dice a margine di un evento a Milano, in riferimento alla buonuscita incassata da Tavares.