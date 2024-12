Ilfattoquotidiano.it - Stefano Tacconi: “Ancora oggi riascolto i vocali che Totò Schillaci mi mandava quando ero in coma. E poi ricordo un messaggio di Vialli”

“Parto da chi non c’è più. Come, che abbiamo pianto tutti di recente. Mentre ero inchiamava continuamente mio figlio e mianche messaggi. Anche, che non c’è più, li, per sentirlovicino a me”. L’ex portiere della Juventusha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera, adesso che è in tour per l’Italia con il suo libro intitolato “L’arte di parare”, in cui ha svelato come le parole dell’ex compagno gli abbiano dato forza durante il periodo più complicato della sua vita.Nell’aprile del 2022,è stato colpito da un’ischemia cerebrale.continua il suo percorso di riabilitazione, che sta procedendo in maniera positiva. Ma nel momento più difficile molti ex calciatori gli sono stati vicino. Tra questi appuntoe anche Gianluca, entrambi scomparsi: “era un fratello e io lo ero per lui.