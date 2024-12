.com - Solo Leveling – Reawakening, recensione: un film che riflette pregi e difetti della serie madre

La nostradiriassuntivoprima e anticipatoreseconda stagione dell’anime giappo-coreano: si confermano l’alto tasso di spettacolarità, la bontà del concept e il ritmo indiavolato ma i personaggi non hanno ancora mordenteNonostantesia stato diretto dal giapponese Shunsuke Nakashige con uno stile che ricorda altri prodotti nipponici, in realtà possiede un’anima per metà coreana a partire dall’ambientazione. Detto questo altro non è che un “greatest hits” dei momenti topiciprima stagione con una succosa anticipazioneseconda, e in quanto tale si porta addosso. Perché la creatura partorita dalla mente Chugong è quanto di più travolgente si possa trovare in termini di ritmo e pacing narrativi con una struttura da videogame perfetta per renderla accessibile anche ai non aficionados, anche se è costretta man mano a sacrificare introspezione e profondità.