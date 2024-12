Gossipnews.tv - Sanremo 2025: La Lista Ufficiale dei Concorrenti!

Leggi su Gossipnews.tv

Carlo Conti rivela i 30 artisti in gara per, tra grandi ritorni e novità. Ecco tutti i nomi!L’attesa è finita. Dopo settimane di speculazioni e previsioni, Carlo Conti ha ufficialmente annunciato i 30 artisti che si sfideranno al Festival di. L’annuncio è stato fatto in diretta al TG1, dove il conduttore ha condiviso unache mescola grandi ritorni e volti nuovi, garantendo una lineup che promette di soddisfare sia i nostalgici che le nuove generazioni.Dopo l’era Amadeus, che ha portato il festival a nuove vette di popolarità, quest’anno tocca a Carlo Conti riprendere le redini della storica kermesse. E con il suo tocco inconfondibile, ha scelto di puntare sulla varietà. Tra i nomi in gara figurano veterani come Massimo Ranieri, Giorgia e Marcella Bella, accanto a talenti emergenti come Sarah Toscano e Clara.