Amica.it - Salvatore Esposito come Bud Spencer: “Piedone” torna nella Napoli contemporanea

(askanews) – Piedone – Uno sbirro aè una rilettura divertente e con tanti riferimenti alla realtàdelle celebri avventure del commissario Rizzo interpretato da Budserie su Sky e su NOW dal 2 dicembreinterpreta l’ispettore Vincenzo Palmieri, erede spirituale di Rizzo, chedopo qualche anno di involontario esilio. Quella di oggi è unapiena di turisti e di set cinematografici, con vecchi camorristi in disarmo e nuova malavita sempre più giovane. Palmieri porterà avanti le indagini con i suoi metodi insieme alla commissaria Sonia Ascarelli, interpretata da Silvia D’Amico, e all’ispettore aggiunto interpretato da Fabio Balsamo.«Il supereroe Piedone», ha detto, «è quell’anima volta a rendere giustizia ai più deboli, a difendere chi magari no può difendersi, a stare sempre dalla parte della giustizia, ad arrivare alla verità e alla giustizia, anche con metodi molto al limite.