Roma, scoperta base di spaccio in zona Appio: la segnalazione dai residenti

UnadiinLatino. E’ stata ancora una volta la collaborazione dei cittadini a portare gli investigatori sulla pista giusta. Iinfatti hanno utilizzato l’app YouPol della Polizia di Stato per segnalare strani movimenti in via Giuseppe Spada, traversa di via Latina non distante dal parco della Caffarella. Il sospetto era che nel palazzo ci fosse un giro died è in effetti quello che hanno riscontrato i poliziotti.diin: ladaiL’app YouPol, nata per segnalare, anche in forma anonima, episodi di, disagio giovanile, bullismo e poi estesa anche ai reati che investono la sfera familiare, ancora una volta ha permesso di far scoprire unadi.Il messaggio inoltrato alla sala operativa della Questura tramite l’applicazione descriveva un’attività digestita da un uomo che avrebbe utilizzato comeoperativa il proprio appartamento in via Giuseppe Spada.