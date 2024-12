Quotidiano.net - Rivoluzione Stellantis . Tavares, l’addio a sorpresa. E la politica incalza Elkann

Aveva avvisato solo qualche settimana fa: "Non sono un mago, sono un essere umano come voi". E, a conti fatti, "la magia" a Carlonon è riuscita. Il ceo disi è dimesso. La notizia arriva, ae inattesa almeno per i tempi, nella serata di domenica. Una scelta non casuale, a Borse chiuse, ma che scuote come un fulmine improvviso gli ambienti politici, economici e sindacali. E, almeno per ora, non bastano, a rasserenare il quadro né la decisione del cda di conferire i poteri del capo azienda a un comitato interno guidato dal presidente John(che ha anticipato l’annuncio al Presidente Mattarella e alla premier Meloni) né le rassicurazioni di quest’ultimo: "Garantiremo la puntuale attuazione della strategia della società". Dalla maggioranza e dall’opposizione è, per una volta, un coro unanime che sollecita l’audizione dell’erede degli Agnelli in Parlamento il prima possibile.