Pomigliano si illumina per Natale con "Emozioni di luce" tra spettacoli e magia

D’ARCO – In un’esplosione di luci e colori, la città did’Arco, dato il via al progetto natalizio “di”, con trampolieri luminosi e cascate diper l’accensione ufficiale delle luminarie in città. Le strade e le piazze si sono trasformate in un caleidoscopio di luci, attirando cittadini e visitatori anche da altri comuni. Il via sabato scorso in Piazza Giovanni Leone, dove trampolieri luminosi si sono esibiti tra la folla festante, che ha poi assistito allo spettacolo del gioco di fontane di luci danzanti, “di”. Il sindaco Raffaele Russo, con gli assessori Marianna Manna e Giovanni Russo, ha preso parte attiva nell’evento, dando vita all’accensione ufficiale delle luminarie in tutta la città. Il 7 dicembre, verranno accese le luci del Parco delle Acque con una parata natalizia e l’8 dicembre quelle del Parco Pubblico con una esibizione di danza classica delle allieve e allievi della scuola comunaleDanza.