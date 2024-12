Thesocialpost.it - Neonati sepolti a Traversetolo, dissequestrata la casa di Chiara Petrolini

Dopo circa quattro mesi di indagini, è statala villetta di Vignale di, in provincia di Parma, dove vivevacon la sua famiglia. I carabinieri e la Procura di Parma hanno terminato gli accertamenti nel luogo dove sono stati ritrovati i resti di due.Leggi anche:: “Così ho partorito in cameretta, ho provato a scuoterlo, non respirava”Ritrovamenti choc nel giardinoRitrovamenti choc nel giardinoIl 9 agosto scorso, nel giardino della villetta è stato rinvenuto il cadavere di un neonato, partorito due giorni prima. In seguito, gli inquirenti hanno scoperto i resti,, di un secondo bambino, presumibilmente nato a maggio 2023.La posizione giudiziaria diLa posizione giudiziaria diLa 21enneè agli arresti domiciliari dal 20 settembre, accusata di omicidio e soppressione di cadavere.