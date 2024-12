Meteo weekend 8 dicembre l’annuncio di Giuliacci Italiani avvertiti sul grande ribaltone | le previsioni

Leggi su Caffeinamagazine.it

L'invernorologico ha fatto il suo ingresso ufficiale con l'inizio di. La settimana che si apre con il 2vedrà l'arrivo di una perturbazione che colpirà gran parte d'Italia, con maltempo, freddo e nevicate a quote relativamente basse, in particolare al Nord, tra martedì 3 e mercoledì 4.A seguire, il fine settimana dell'Immacolata si preannuncia ancora più turbolento. I modelli previsionali suggeriscono l'arrivo di un'ulteriore e più intensa ondata di maltempo, che dovrebbe raggiungere il suo culmine proprio intorno al 7-8dell'Immacolata. Durante questi giorni, infatti, una massa d'aria artica potrebbe riversarsi sul nostro Paese, portando con sé una serie di condizioni climatiche avverse. Ponte Immacolata 2024, leper l'8L'intensa perturbazione prevista per il 4-6interesserà principalmente il Centro-Sud, con piogge e un ulteriore abbassamento delle temperature.