Metropolitanmagazine.it - Luca Urso, chi è il marito di Alessandra Tripoli: “Cresciuti insieme, è il mio per sempre”

e ilsi sono conosciuti quando entrambi erano dei ragazzini. A soli 17 anniincrocia lo sguardo die sin da subito capisce che è quello giusto. Poco dopo arriva il primo bacio e tra i due nasce l’amore; un amore che è cresciuto nel tempo grazie anche ad una passione in comune: la danza. Un grande amore quello nato tra i due ballerini che dopo tantissimi anni di fidanzamento hanno deciso di coronare il loro sogno d’amore sposandosi nel 2016. Dalla loro unione è anche un figlio di nome Liam. La coppia vive e lavora a Hong Kong, anche se le loro radici sono italiane essendo nati in Sicilia. Proprio la ballerina di Ballando con le Stelle ha parlato così del rapporto con il: “le nostre mamme erano molto amiche: quando avevo pochi mesi, la mia futura suocera mi teneva in braccio.