Luca Lucci | terza pesante accusa per il capo ultrà del Milan

Leggi su Dayitalianews.com

Tentato omicidio dell’ista Enzo Anghinelli nel 2019: è questa la nuova, contenuta in un’altra ordinanza di custodia cautelare in carcere, a carico deldella Curva Sud rossoneragià arrestato il 30 settembre scorso nell’inchiesta della Dda dio sulle curve di San Siro con l’imputazione di associazione per delinquere finalizzata a una serie di aggressioni e estorsioni, nonché colpito anche da misura cautelare il 18 novembre in un’indagine su un maxi traffico di droga.Per la tentata uccisione di Anghinelli, che venne gravemente ferito a colpi di pistola alla testa in via Cadore, zona Porta Romana ao, il 12 aprile di cinque anni fa e si salvò per miracolo, il 17 ottobre era stato già fermato, nelle indagini della Squadra mobile coordinate dai pm Paolo Storari e Leonardo Lesti, Daniele Cataldo, 52 anni, ritenuto il “vice” di