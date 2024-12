Spazionapoli.it - Lotta scudetto, l’Inter lancia ufficialmente la sfida al Napoli di Conte

Latrae Inter si accende ancora di più con le parole di un nerazzurro, ora laè aperta e vivaLa duratrae Inter non sembra fermarsi al solo rettangolo di gioco, ma diventa un argomento extra campo: alcuni tesserati nerazzurri, presenti alla serata del Gran Galà del Calcio AIC, hanno espresso parole sulla competizione con gli azzurri.Al momento il distacco tra le due pretendenti al titolo è di quattro punti, con i nerazzurri chiamati al recupero dellacontro la Fiorentina, rinviata nella giornata di ieri a data da destinarsi.Ilrispetto alpuò contare sulla freschezza mentale e fisica, per via dell’assenza nelle coppe europee; dall’altra parte i nerazzurri possiedono una rosa più lunga e strutturata rispetto ai partenopei.