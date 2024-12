Panorama.it - L'Italia padrona del tennis: le finali della Davis da noi fino al 2027

Leggi su Panorama.it

Non solo Jannik Sinner, non solo Jasmine Paolini e i rispettivi compagni che hanno portato le nazionali azzurre in cima al mondo. Ilno si sta prendendo tutto, in campo e a livello organizzativo. Un'età dell'oro senza precedenti che certifica lo sfondamento dell'industriaracchetta, trainata dal numero del mondo (in attesa di giudizio da parte del TAS di Losanna per la vicenda del doping) e supportata da investimenti che ci rendono il centro di tutto.La notizia è che l'si è aggiudicata l'organizzazione delle Final Eight di Coppacon un contratto pluriennale che scadrà nel. La prima sede designata è Bologna, che ha già ospitato i gironi eliminatori, ma il progetto potrebbe poi coinvolgere anche Torino e Milano. Coppache si aggiunge alle ATP Finals prorogateal 2030 dopo l'enorme successo delle ultime due edizioni torinese: resteranno in Piemonte almenoal, poi si vedrà.